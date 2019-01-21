Endeks yükseliyor, Dolar/TL direniyor

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarla birlikte BİST100 endeksinde son zamanların en hızlı toparlanmasını yaşadık.
Son zamanda yaşanan açıklamalar ve gelişmeler piyasaları destekledi.Türkiye-ABD arasındaki Suriye geriliminin azalması Dolar/TL tarafında sınırlı geri çekilmelere neden oldu.
FED ve ECB tarafında parasal sıkılaştırma beklentilerinin azalması,ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sürmesi bütün bu açıklamalar,gelişmeler piyasalarda olumlu fiyatlandı.
BİST100 endeksi 98.820.16 %0.35 seviyelerde işlem görüyor.
Dolar/TL ise 5.35 bandında yataya yakın işlem görmekte.
TL tarafında yeni olumsuz gelişme şuan için yok.Haftanın devamında gelecek açıklamalar,veriler Dolar/TL için yön tayin edecek.
Endeksin 98.000'in üzerinde olması ve Dolar/TL'nin 5.30'un altına inmemesi tekrar yukarı yönlü fiyatlanacağı yönünde beklentilerini artırıyor.
Teknik olarak 5.30 bandı önemli.Son haftalarda 5.47/5.48/5.58 teknik destek direnç seviyelerini ön plana çıkarttı.
Dolar/TL yükseliş kanalına girmesi için 5.40 üzerinde günlük kapanışlar yapması lazım.Endeks de bu seviyelerden gelebilecek hacimli kar realizasyonlarında Dolar/TL de tekrar yukarı yönlü ataklar görebiliriz.
Dolar/TL kontratlarındaki açık pozisyon 868.559 seviyelerinde 5.30 seviyelerinden long pozisyonlar açıldığını düşünüyorum.
Endeksin bu yükselişinde Dolar/TL'nin hızlı geri çekilme yaşamamasının sebeplerinden biride yatırımcıların aldıkları Dolar/TL'deki long pozisyonlar olabilir.
Ekonomist Yasin Alıcı
21 Ocak 2019, 14:57
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