- Biri kadın iki kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı, polis tarafından kısa sürede yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan biri kadın iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde Yusuf K, akrabası olduğu belirtilen Naile Tuğra ve kardeşi İsmail Tuğra'ya, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalleye sevk edilen polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede aynı mahallenin ara sokağında pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede 14 boş kartuş bulundu.

Polis merkezine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.



