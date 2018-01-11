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Adıyaman'da FETÖ operasyonu

- Artvin'de aranan zanlı, Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'da FETÖ operasyonu

Etiketler; #Adıyaman #artvin #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması #pdy
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