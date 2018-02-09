"Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz"
"PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığı teyit edildi"
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Pınarlı Mahallesi Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi 92. Sokak'taki çöp konteynerinde, bir çuvalın içinde göbek bağı yeni kesilmiş erkek bebek cesedi buldu.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebek cesedi, Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

Olayı ihbar eden Lütfi Tığ, hurda toplayarak geçimini sağladığını, çöpü karıştırdığı sırada çuvalın içinde bir şey fark ettiğini söyledi.

Çuvalı boşalttığında yeni doğmuş bebeğin cesedini görünce korktuğunu aktaran Tığ, hemen eve giderek ailesine durumu anlattığını aktardı.

Tığ, sonra polise ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini dile getirdi.



Etiketler; #aksu #antalya #bebek cesedi #çöp konteyneri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.