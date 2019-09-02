ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de bilanço ağırlaşıyor
ABD'de bilanço ağırlaşıyor
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Balıkesir'de makilik yangını

Erdek ilçesindeki yangında 15 dekar alan zarar gördü

Balıkesir'de makilik yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Tanaşa mevkisinde bulunan hazineye ait makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bir helikopter, 5 arazöz, 2 müdahale aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca da 3 itfaiye aracı gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 15 dekarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yapılıyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Tanaşa #Erdek #Balıkesir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.