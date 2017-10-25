Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni büyükşehir belediye başkanını seçmek amacıyla 2 Kasım'da toplanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni büyükşehir belediye başkanını seçmek amacıyla 2 Kasım'da toplanacak.



Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin Bursa Valiliği makamına 24 Ekim'de sunduğu dilekçeyle görevinden istifa ettiği hatırlatıldı.



Açıklamada, "5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00'de toplanması, Valilik makamınca uygun görülmüştür." denildi.