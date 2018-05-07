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Erdoğan istedi, Sofuoğlu bıraktı

Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, jübile yapma kararı aldı.

Erdoğan istedi, Sofuoğlu bıraktı

Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, jübile yapma kararı aldı.

Yarış kariyerini buhafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlar sonrasında bırakacağını açıklayan Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum" dedi. İşte Kenan Sofuoğlu'nun açıklaması:

Bu hafta sonu italya'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık.
Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.

20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.
Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun bu mesajı, sosyal medyada "milletvekiliği için aday mı olacak?" sorusunu akıllara getirdi.

ulusal.com.tr

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