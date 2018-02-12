- Etkinlikler kapsamında düzenlenen cirit müsabakaları sona erdi





ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen cirit müsabakaları sona erdi.

Fatih Mahallesi'nde 10 Şubat'ta başlayan cirit müsabakalarının bugünkü bölümünde Osmanlı ile Fatih Atlı İhtisas Spor Kulübü, Erzincan Muammer Aydın ile Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü karşılaştı.

Çok sayıda vatandaşın izlediği müsabakalarda sporcular, atlarıyla hünerlerini sergiledi.

Oldukça çekişmeli geçen ve heyecanlı anların yaşandığı müsabakaların ardından sporcular ve kulüplerin yöneticileri, düzenlenen "Zafer Gecesi"ne katıldı.

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer Gecesi"nde eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, il protokolü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Çeşitli gösterilerin ardından cirit müsabakalarına katılan Osmanlı, Fatih, Muammer Aydın, Tercan Mamahatun, Safari ile Erzincan Atlı Spor Kulübü yöneticilerine kupaları İsmail Serdar Savaş ile Cemalettin Başsoy tarafından verildi.