Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı

- Etkinlikler kapsamında düzenlenen cirit müsabakaları sona erdi

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı


ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen cirit müsabakaları sona erdi.

Fatih Mahallesi'nde 10 Şubat'ta başlayan cirit müsabakalarının bugünkü bölümünde Osmanlı ile Fatih Atlı İhtisas Spor Kulübü, Erzincan Muammer Aydın ile Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü karşılaştı.

Çok sayıda vatandaşın izlediği müsabakalarda sporcular, atlarıyla hünerlerini sergiledi.

Oldukça çekişmeli geçen ve heyecanlı anların yaşandığı müsabakaların ardından sporcular ve kulüplerin yöneticileri, düzenlenen "Zafer Gecesi"ne katıldı.

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer Gecesi"nde eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, il protokolü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Çeşitli gösterilerin ardından cirit müsabakalarına katılan Osmanlı, Fatih, Muammer Aydın, Tercan Mamahatun, Safari ile Erzincan Atlı Spor Kulübü yöneticilerine kupaları İsmail Serdar Savaş ile Cemalettin Başsoy tarafından verildi.

Etiketler; #atlı cirit #Erzincan #Erzincanın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı #ödül töreni
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.