- Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen: - "Atalarımız, Türk milletinin bir ve beraber olduğunda asla esir edilemeyeceğini, boyunduruk altında yaşayamayacağını dost, düşman tüm dünyaya haykırarak, bizlere bu toprakları hür ve bağımsız olarak bırakmak için çok büyük mücadeleler vermiştir"

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla çeşitli etkilikler düzenlendi

Etkinlikler kapsamında Valilik binası önünde düzenlenen törende, Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çimen, günün anlamına ilişkin açılan şeref defterini imzaladı.

Akşam saatlerinde ise Gümüşhane Belediyesince "Kurtuluş ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak 15 Temmuz Zafer Meydanı'na geldi.

Burada düzenlenen törende mehteran gösterisinin ardından vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Çimen, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu çeşitli etkinliklerle kutlamayı planladıklarını ancak Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin anısına saygı nedeniyle etkinliklerin büyük kısmını iptal ettiklerini söyledi.

-Şehitler için mevlid

Bundan tam 100 yıl önce Gümüşhanelilerin işgal edilen vatan toprağından düşmanları temizlediğine işaret eden Çimen, şöyle konuştu:

"Atalarımız, Türk milletinin bir ve beraber olduğunda asla esir edilemeyeceğini, boyunduruk altında yaşayamayacağını dost, düşman tüm dünyaya haykırarak, bizlere bu toprakları hür ve bağımsız olarak bırakmak için çok büyük mücadeleler vermiştir. Tarihimizin eşsiz kahramanları, yurdun her yerinde baş gösteren açlığa, yokluğa, cephanesizliğe ve her türlü imkansızlığa rağmen direnerek, canları pahasına bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdürülen aziz vatanımızı bizlere miras bırakmıştır."

Törende terör gazisi Gazi Kaanoğlu tarafından Gümüşhane Valisi Okay Memiş'e Türk bayrağı, şehit yakınlarınca İl Jandarma Komutanı Cezayir Danışan'a temsili vatan toprağı, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e de şehrin anahtarı teslim edildi.

Tören, kent merkezindeki Kemaliye Camisi'nde şehitler için okunan mevlidin ardından sona erdi.

Törene, Tunceli'den memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz da katıldı.