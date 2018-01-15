- Hakkari Valiliği, belediye bünyesinde halk oyunları eğitimi alan gençlere sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere yöresel kıyafet ve müzik aleti desteğinde bulundu - Vali Toprak: - "Hakkari'mize ve bölgemize özgü birbirinden renkli, birbirinden kıymetli gösteri ve eserleri bu enstrümanlar ve kıyafetler eşliğinde tekrar izleyeceğiz ve Türkiye'mize de izlettireceğiz. Hakkari kendine has özellik taşıyan renkleriyle Türkiye'mizin bir incisi"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, belediye bünyesindeki Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören gençlere müzik aleti ve yöresel kıyafet desteğinde bulundu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanacağı malzemeleri düzenlenen törende dağıttı.

Toprak, burada yaptığı açıklamada, gençlere, öğrencilere, sporculara ve çocuklara büyük önem verdiklerini söyledi.

Gençlerin, kültürel, sosyal, sportif alanlar ve okullarında başarılı olma konusunda çok büyük özen gösterdiklerini ifade eden Toprak, şöyle dedi:

"Gençlerimizin istifadesine sunulmak üzere öncelikle müzik aletleri, ses sistemleri, mikrofonlar, gitar, org, saz, zurna takımları, davul, bateri alma sözünü vermiştik. Bunların en uygununu ve en kalitelisini bulmak için çaba sarf ettik ve bu sözümüzü de yerine getirdik. Gençlerimiz bundan sonra bu yeni müzik aletlerimizle daha canlı, ses sistemlerimizle kulağa daha hitap edici konserler ve folklorik gösteriler sergileyecekler."

- Kumaşlar İran ve Irak'tan

Yörenin derlenmesi gereken binden fazla oyun çeşidinin bulunduğunu söyleyen Toprak, şunları kaydetti:

"Bunların tam olarak izleyiciye aksettirilebilmesi için tabii ki yöresel kıyafetleri de tam aslına, özüne uygun şekilde temin etmemiz gerekiyordu. Hatta bunu yurt içinde yaptığımızda tam hakkıyla karşılığını bulamayacağımızı o işle ilgilenen arkadaşlar bize bildirdi. Biz bunu Irak ve İran'dan ipliğinden, dokumasından, desenine kadar tam noktalarından bu araştırmalarımızı yapıp erkek ve bayanlarımız için çemedani, şalu şepik, şal, reşik, kesrevan, kiras, fistan, gerdanlık temin ettik."

- "Hakkari, Türkiye'mizin bir incisi"

"Hakkari'mize ve bölgemize özgü birbirinden renkli birbirinden kıymetli gösteri ve eserleri bu enstrümanlar ve kıyafetler eşliğinde tekrar izleyeceğiz ve Türkiye'mize de izlettireceğiz. Hakkari kendine has özellik taşıyan renkleriyle Türkiye'mizin bir incisi" diyen Toprak, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz kültürel faaliyetleri sergileme konusunda çok kabiliyetli, çok yetenekli, çok heyecanlı ve hevesli. Onun için bu yeteneklerinin açığa çıkmasında ve hayata geçirilmesinde bir nebze faydamız oluyorsa ne mutlu bizlere. Bu malzemelerimizin arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En güzel gösterilerde en güzel ortamlarda sağlık sıhhat içerisinde beraber olmayı diliyorum. “

Merkezde 14 dalda 34 eğitmenin görev yaptığını söyleyen Toprak, kurslara 960 kursiyerin katıldığını bildirdi.

Törene Vali Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kurum müdürleri ve eğitmenler katıldı.