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Hakkari'de terör operasyonu

- Operasyonda bir kadın terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Çam Tepe üs bölgesindeki güvenlik güçlerince 6 Şubat'ta icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, sınırın Irak tarafındaki Kanirash bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının tank atışı ile ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atışın yapıldığı bölgede bugün yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, tank atışı ile etkisiz hale getirildiği tespit edilen bayan bölücü terör örgütü mensubu ile 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör ve 135 fişek, 2 sırt çantası, kamera, 2 uyku tulumu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

Konuyla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Etiketler; #Hakkari #şemdinli #terör operasyonu
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