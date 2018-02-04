Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı programda Türk askerinin Afrin'de yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'na değindi. Hatay'ın ülke için önemine vurgu yapan Ortaylı, "Zamanında Hatay alınmasaydı bugün bambaşka sorun yaşardık" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Ortaylı önemli açıklamalarda bulundu.



“AKDENİZ’DE BİR UNSUR DAHA ÇIKACAKTI”



Hatay’ın Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Ortaylı, “Hatay sorunu 1930’larda ısrarla takip edilmeseydi ve 1939’da ana vatana dahil edilmeseydi bugün Akdeniz’e bir unsur daha çıkmış olurdu. Hatay’ın bilhassa bu kuzey kısmı tamamıyla Çukurovalılarla doludur ve etnik bakımdan bir sorun yoktur. Zamanında Hatay alınmasaydı bugün bambaşka sorun yaşardık” dedi.



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