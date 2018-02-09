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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

- Gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda M.Y, S.D, M.A. ve R.A'yı gözaltına alan polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında satışa hazır bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.Y, S.D. ve R.A, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Adliye sevk edilen M.A. ise çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

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