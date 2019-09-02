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İstanbul Şişli'de silahlı yaralama

Şişli'de bir vatandaş evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Şişli'de silahlı yaralama

Şişli'de bir vatandaş evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Ortanca Sokağı'nda S.E. isimli zanlı, evinden çıkan E.I.'ya tabancayla ateş etti. E.I. kanlar içinde yerde kalırken saldırgan S.E. polise teslim oldu.

Karnına ve bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan E.I. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırgan gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şişli #silahlı yaralama #feriköy #1 yaralı
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