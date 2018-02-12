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İzmir'de servis minibüsüne silahlı saldırı: 1 ölü

- Konak ilçesinde işçileri bıraktıktan sonra dönüş yolunda silahlı saldırıya uğrayan servis minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de servis minibüsüne silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İkinci Kadriye Mahallesi 635 Sokakta işçileri bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Ünal Atalayın (33) idaresindeki 35 S 00288 plakalı servis minibüsü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, araç sürücüsü Atalayın yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesinin ardından sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atalayın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atalayın'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Atalayın'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polisin K.K. isimli kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.



Etiketler; #izmir #servis minibüsü #silahlı saldırı
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