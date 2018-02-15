İZMİR (AA) - Seferihisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Doğanbey Cumhuriyet Mahallesi Kuşadası yolundaki demirci atölyesinde Özgür G. (41), Fazılı Baykut (54) ve oğlu Erhan Baykut (31) ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Özgür G, av tüfeğiyle baba ile oğluna ateş etti. Fazılı Baykut olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Erhan Baykut ağır yaralandı.

Erhan Baykut, Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Özgür G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.