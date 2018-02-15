Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - Seferihisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Doğanbey Cumhuriyet Mahallesi Kuşadası yolundaki demirci atölyesinde Özgür G. (41), Fazılı Baykut (54) ve oğlu Erhan Baykut (31) ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Özgür G, av tüfeğiyle baba ile oğluna ateş etti. Fazılı Baykut olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Erhan Baykut ağır yaralandı.

Erhan Baykut, Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Özgür G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Etiketler; #cinayet #izmir #tüfek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.