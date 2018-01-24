banner967
Doğu Perinçek'ten sert tepki: Cumhurbaşkanı imam değildir!
Doğu Perinçek'ten sert tepki: Cumhurbaşkanı imam değildir!
Pentagon'dan 'PYD/YPG' açıklaması
Pentagon'dan 'PYD/YPG' açıklaması
"Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor"
Afrin Harekatı'ndan 3. şehit haberi
Afrin Harekatı'ndan 3. şehit haberi

Libya'da aynı bölgede ikinci bombalı saldırı

- Bingazi kentindeki ikinci saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Toplam ölü sayısı 9'a yükseldi

Libya'da aynı bölgede ikinci bombalı saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Bingazi kentinde bu akşam aynı bölgede ikinci kez bombalı saldırı düzenlendiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Bingazi'nin Güvenliği için Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'deki Selmani bölgesinde bir bombalı aracın daha infilak ettiğini ve saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Harraz, cami önünde gerçekleşen ilk saldırıyla beraber ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini aktardı.

Bingazi kentindeki Selmani bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleşen ilk saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler; #bingazi #bombalı saldırı #libya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.