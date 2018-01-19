"Bu ziyaretlerin umut ediyorum ki hem Ukrayna-Türkiye ilişkilerine, hem Danimarka-Türkiye ilişkilerine ve Trabzon'a önemli bir katkısı olur"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu ziyaretlerin umut ediyorum ki hem Ukrayna-Türkiye ilişkilerine, hem Danimarka-Türkiye ilişkilerine ve Trabzon'a önemli bir katkısı olur." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Malkoç ve beraberindeki Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Malkoç, burada yaptığı konuşmada,Trabzon'daki yerel gazeteler hakkında bilgilendirmede bulunarak, kentteki basının çok güçlü olduğunu ifade etti.



Danimarka büyükelçisinin daveti üzerine geçen hafta 6 ülkenin büyükelçisiyle bir araya geldiğini dile getiren Malkoç, "Onlara Türkiye'nin terörle, DEAŞ ile mücadelesini, 3,5 milyon Suriyeliye nasıl baktığını ve Türkiye'nin bir taraftan terörle mücadele ederken hukuku, demokrasiyi zenginleştirmek için neler yaptığını anlattım." ifadesini kullandı.



Malkoç, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine de değinerek, "Bu ziyaretlerin umut ediyorum ki hem Ukrayna-Türkiye ilişkilerine, hem Danimarka-Türkiye ilişkilerine ve Trabzon'a önemli bir katkısı olur." dedi.

Danimarka ile Trabzon arasındaki 3 iş birliği noktasına dikkat çekmek istediğini anlatan Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Olling de şu değerlendirmede bulundu:



"Bunların birincisi turizmdir. Bu bölgenin Avrupalılara önerebileceği, gösterebileceği çok şey var. Bunu yapmalıyız. İkincisi bunun akademi alanında olacaktır. Karadeniz Teknik Üniversitesi çok önemli ve ünlü bir üniversite. Bu çalışmaların da iş birliği anlamında bize çok katkıları olacaktır. Üçüncü alan ise bölgesel ısınma diye, Danimarka'nın iyi olduğu bir bölgesel ısınma tekniği var, ısınma masraflarını yarı yarıya düşürecek bir sistem. Bu konuda da Danimarka olarak Türkiye'ye ve Trabzon'a yardım etmeye hazırız."



"Ukrayna'da Türk iş dünyası için bütün kapılar açıktır"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, ülkesi ile Türkiye'nin birbirine yakın olduğunu dile getirdi.

Trabzon'un Ukraynalı turistlerce yeterince değerlendirilmediğini belirten Sybiha, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Sybiha, iş dünyası hakkında teklifler getirdiğini aktararak, "İki ülke iş dünyası arasında ilişkilerimizi canlandırmamız gerekiyor." dedi.

Stratejik ortaklığın iyi bir seviyeye çıktığını da anlatan Sybiha, "Bunun temelinde de tabii ki ekonomi vardır. Bunun örneği olarak önceki senelere nazaran geçen sene yüzde 16'lık artış kaydettik. 2017 yılında ticari hacmimiz 4 milyar dolara ulaştı fakat biz bu rakamı artırabiliriz. Bizim verilerimize göre bu eğilim artmaya devam edecektir." diye konuştu.

Sybiha, geçen sene iki ülke cumhurbaşkanının görüşmesi sırasında iki çok önemli anlaşma imzalandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Birincisi çifte vergilendirmeden kaçınmak, ikincisi yatırımları korumak. Bu bağlamda gerçekten Ukrayna'da Türk iş dünyası için bütün kapılar açıktır ve hepinizi Ukrayna'ya davet ediyorum. Buradaki potansiyeli gördükten sonra anladık ki iki ülkenin sahip olduğu potansiyeller birbirini tamamlayabilir. Özellikle Trabzon'un fındık, çay lojistik imkanları açısından inanılmaz potansiyeli yüksektir. Ukrayna ise özellikle bal, buğday, yağ, tahıl ürünleri üretiminde 5'te yer almaktadır. Aynı zamanda Ukrayna, dünya çapında birkaç ülkenin sahip olduğu baştan sona kadar uçak üretebilen bir ülkedir."

Konuşmaların ardından Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Olling, bir gazetecinin, kentteki Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılmasıyla ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir süre camiye dönüştürüldü ve çok saygılı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bugün ibadet edilen bir cami ve aynı zamanda bir müze. Eskiden bir kilise olduğunu da anlayabiliyoruz. Çok saygılı ve güzel bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Buna şahit olmaktan çok memnunum. Aynı zamanda da duvarlarında atalarımın izlerini görmekten de çok memnun oldum."

Toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da katıldı.