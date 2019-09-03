- Sıcak hava nedeniyle Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Akyaka'nın sahillerinde yaz mevsimi bitmesine rağmen yoğunluk devam ediyor.



Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te vatandaşlar ve yabancı turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini doldurdu.



Plajlarda güneşlenen tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, bazı tatilciler ise su sporları yaptı.



Bodrum ilçesinde Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında yoğunluk oluşturan turistler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.



Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de yerli ve yabancı turistlerle dolarken birçok tatilci sörf yapıp denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.



Fethiye ilçesindeki plajlar da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.



Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

