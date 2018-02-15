OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abuzer Çıtırık (47) idaresindeki 34 BAD 130 plakalı otomobil, Şekerdere köyü yakınlarında, aynı yönde ilerleyen K.K'nın (48) kullandığı 31 KMH 43 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Çıtırık ve aynı araçta bulunan R.Ş. (32) yaralandı. Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Çıtırık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü K.K'nın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.