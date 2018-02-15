- Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tank Teğmen Çubukçu'nun isminin verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ismi, memleketi Şanlıurfa'da kütüphaneye verildi.

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan İlkokulunda, şehit Çubukçu'nun anısına hayırsever iş adamları Timur Demir ve Ali Adam tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Erin, açılışta yaptığı konuşmada, vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını, devlet ve milletin her zaman şehitlerin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkacağını ifade etti.

Şehidin ailesinin yaşadığı acıyı hiç kimsenin tahmin edemeyeceğini belirten Vali Erin, "Bu acıyı insan olarak hissetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak dinimizin kesin emri olarak onların ölü olmadığını biliyoruz. Onların ölmediğini insan aklıyla anlayabilme imkanımız yok ama şunu biliyoruz ki, şehidimiz cennete gitti. Mekanı cennettir. Annesine, babasına, kardeşlerine ve inşallah bizlere şefaatçi olacaktır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Erin, hayırsever iş adamları Demir ve Adam'a şükran plaketi takdim ederek kütüphanenin açılış kurdelesini şehidin ailesi ile birlikte kesti.

Törene 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile askeri ve sivil erkan katıldı.