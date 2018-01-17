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Şehitler Ümit Karamustafa ve Ali Şahin Odabaşı'nın acı haberi ailelerine ulaştı

Kazada şehit olan Binbaşı Karamustafa ve Yüzbaşı Odabaşı'nın Eskişehir'de yaşayan eşlerine acı haber verildi

Şehitler Ümit Karamustafa ve Ali Şahin Odabaşı'nın acı haberi ailelerine ulaştı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 3 askerden Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa (39) ve Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın (34) Eskişehir'de yaşayan eşlerine acı haber ulaştı.

Şehit Karamustafa'nın şehadet haberi, Batıkent Mahallesi Cevizli Sokak'ta yaşayan eşi Meryem Karamustafa'ya askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberin ardından Öykü (11) ve Masal (8) adında iki kızı bulunan şehidin ve komşularının evlerine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Yüzbaşı Odabaşı'nın acı haberi ise Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan askeri lojmanlarda yaşayan eşi Özlem Odabaşı'na yetkililer tarafından verildi.

Şehidin Rüzgar (5) adından bir oğlunun olduğu öğrenildi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da başsağlığı dilemek ve taziye için şehit yakınlarının evlerine gitti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ısparta #Eskişehir
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