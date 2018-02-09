- Sri Lanka'nın bağımsızlığının 70. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Günü resepsiyonu düzenlendi - Sri Lanka Büyükelçisi Amza: - "İki ülke coğrafi açıdan uzak olsa da karşılıklı samimiyete dayanan ilişkileri korumakta olup birçok alanda iş birliği yapmamıza engel olmamıştır"

ERZURUM (AA) - Sri Lanka'nın bağımsızlığının 70. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da 'Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Günü' resepsiyonu düzenlendi.

Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleşen resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Ülkem 1948 yılında bağımsızlığını kazandı ve bu bağımsızlığın 70. yıl dönümünü sizlerle kutlama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Sri Lanka ile Türkiye ilişkilerinin köklü olduğunu vurgulayan Amza, şu değerlendirmede bulundu:

"İlişkilerimiz tarihe dayalıdır. Çünkü daha bağımsız olmadığımız dönemde Osmanlı İmparatorluğu 84 yıl ve modern Türkiye'de kurulmasından 59 yıl önce Sri Lanka'ya fahri konsolos atamıştır. İki ülke coğrafi açıdan uzak olsa da karşılıklı samimiyete dayanan ilişkileri korumakta olup birçok alanda iş birliği yapmamıza engel olmamıştır. İki ülke uluslararası toplumu ilgilendiren konularda daima yan yana dayanışma içinde olmuştur."

Amza, 15 Temmuz darbe girişiminde Sri Lanka hükümeti olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Türkiye ile Sri Lanka önümüzdeki yılda ilişkilerine devam edecek ve ticaret, yatırım, turizm ile çeşitli sektörlerde mevcut ilişkilerini daha yukarılara taşımayı sürdürecektir. Bizde kar yok ama sizde var. Bu turizm alanında birlikte çalışabilmek için önemli ve ilişkilerimizi daha çok geliştirmemizin tam zamanıdır."

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosu Fatih Yücelik de resepsiyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Erzurum, Ankara, İzmir, Trabzon ve Adana'da içeride ve dışarıda bu tür programları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizler bu ilişkilere yön verip kardeşlik, hoşgörü içinde birbirimize aynı boy aynası ve göz hizasından baktıkça insanlara kalben daha yakın olacağız. Çünkü bizler ülkelerin eşitliğini ve özgürlüğünü tanıyan onlara saygı duyan ilişkileri kurmak üzere kurulmuş bir ülkeyiz."

Resepsiyon, Fahri Konsolos Fatih Yücelik'in Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza'ya hediye vermesinin ardından Sri Lanka halk dansları topluluğu ile Erzurum bar ekibinin gösterisiyle sona erdi.











