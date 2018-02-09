- Hartum düzenlenen "Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik" haftası kapsamında ikram edilen Türk yemeklerine yoğun ilgi gösterildi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'daki "Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik" haftası etkinlikleri kapsamında Türk mutfağı tanıtıldı.

Aşçıbaşı Abdullah Ökmen'in yaptığı geleneksel Türk yemeklerinden zeytinyağlı yaprak sarması, çiğ köfte ve baklava misafirlere ikram edildi. İçecek olarak da şalgam suyu katılımcıların beğenisine sunuldu.

Türk yemeklerinin ikram edildiği standı ziyaret eden Sudanlı Muhammed Kemal, hayatında ilk kez zeytinyağlı yaprak sarması yediğini belirterek, "Türk sarmasına adeta bayıldım. Mükemmel bir lezzet keşfettim. Adını telaffuz edemesem de tadının enfes olduğunu söyleyebilirim. Sudan'da da yapılıyor fakat bu kadar lezzetli olmuyor." dedi.

Fatıma Muhammed ise şalgam suyunu çok beğendiğini ifade ederek, kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Meysara Tayyip de ikram edilen yemekleri çok beğendiğini belirterek, "Türklerin yemek kültürünü gerçekten çok seviyorum. Zeytinyağlı yaprak sarması ve baklava vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türk mutfağının tanıtıldığı etkinliğe katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudanlı çocuklara "Türkiye-Sudan kardeşlik forması" dağıttı.

Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Haftası etkinliklerine 86 ülke katılırken, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Sudan-Türk Dostluk Derneği açtıkları stantlarda Türk kültürünü tanıtıyor.