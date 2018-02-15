TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonlarda 2 ayrı bölgede tespit edilen 4 sığınakta, teröristlere ait 470 kilogram amonyum nitrat, 5 büyük tüp, 5 akü ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Nazımiye ilçesi kırsalında iki ayrı bölgede operasyon düzenledi.
Operasyonda tespit edilen 4 sığınakta, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 470 kilogram amonyum nitrat, 5 büyük tüp, 5 akü, 8 terörist kıyafeti, 16 çift ayakkabı, 7 battaniye, 150 kilogram un, 30 kilogram şeker ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.