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Tunceli'de terör operasyonları

- Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonlarda tespit edilen 4 sığınakta, teröristlere ait 470 kilogram amonyum nitrat, 5 büyük tüp, 5 akü ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonları

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonlarda 2 ayrı bölgede tespit edilen 4 sığınakta, teröristlere ait 470 kilogram amonyum nitrat, 5 büyük tüp, 5 akü ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Nazımiye ilçesi kırsalında iki ayrı bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda tespit edilen 4 sığınakta, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 470 kilogram amonyum nitrat, 5 büyük tüp, 5 akü, 8 terörist kıyafeti, 16 çift ayakkabı, 7 battaniye, 150 kilogram un, 30 kilogram şeker ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Etiketler; #nazımiye #terör operasyonu #tunceli #tunceli valiliği
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