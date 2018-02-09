"Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz"
"PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığı teyit edildi"
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de terör operasyonu

- Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Ovacık ilçesi kırsalında operasyon yapıldı.

Operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 1 milimetre saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, büyük tüp, 4 küçük tüp, 11 şemsiye, soba, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli, 5 varil, boş bidon, 57 pil, 4 fener, 15 metre branda, 30 metre ip, 2 radyo, 2 kol saati, 2 seyyar lamba, 1 çift bot, 3 mont, şarj adaptörü, mühimmat sandığı, 2 SD kart, çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbı malzeme ve örgütsel doküman bulundu.

Açıklamada, ayrıca Tunceli'de kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Etiketler; #ovacık #terör operasyonu #tunceli #tunceli valiliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.