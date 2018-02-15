KARS (AA) - Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencisi, staj yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, KAÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü'nde öğrenim gören ikinci sınıf öğrencisi Mahmut Ekrem K. (24), staj için KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine gitti.
Arkadaşları, bir süre haber alamadıkları Mahmut Ekrem K'yi aramaya başladı. Mahmut Ekrem K, staj yaptığı hastanenin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.