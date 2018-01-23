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Üstüne kaya yuvarlanan kişi hayatını kaybetti

Üstüne kaya yuvarlanan kişi hayatını kaybetti

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Meşeli köyünde üstüne kaya yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede güvenlik korucusu olan Ercan Yavuz (24), evine gelen su hattını tamir etmek için su kaynağına gitti. Burada tamiratla uğraşan Yavuz'un üstüne dağdan kopan kaya parçası düştü.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Yavuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yavuz'un cenazesi otopsi işlemleri için Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler; #Sason’da Üzerine Kaya Yuvarlanan Şahıs Hayatını Kaybetti
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