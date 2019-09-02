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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu sattığı iddia edilen V.Ç. ile çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan S.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 170 uyuşturucu hap ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheli V.Ç'nin polis ekiplerince adliyeye getirilişi sırasında oğlunun "Baba" diyerek peşinden koşması dikkati çekti.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.K. tutuklandı, V.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #uyuşturucu operasyonu
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