19 Mayıs tatili için üç günlük seyahat önerisi
19 Mayıs’ın bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle tatilin 3 gün olması kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için bir fırsat oldu. Pek çok çalışan tatile gitmek plan yapmaya başladı. İşte 19 Mayıs tatili için üç günlük seyahat önerisi
19 MAYIS TATİLİ İÇİN ÜÇ GÜNLÜK SEYAHAT ÖNERİSİ
İşte 3 günlük 19 Mayıs tatilinde yeni yerler keşfetmek ve keyifli bir bahar tatili yapmak isteyenler için çeşitli rotalar.
KAPADOKYA
Kapadokya, Peribacaları ve vadileriyle açık hava müzesi niteliğinde bir kültür şöleni sunuyor. Bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerlere ve çömlek yapımından safariye kadar bir çok farklı etkinlik imkanı tanıyor.
BURSA
Bursa, dini yapıları ve tarihi yapısıyla ön plana çıkıyor. Uzun Çarşı, Atatürk Evi Müzesi, Cumalıkızık en çok gezilen yerler arasında yer alıyor. Ayrıca Bursa, mutfağıyla özellikle İskender severlerin en çok tercih ettiği tatil bölgesi olarak öne çıkıyor.
AYVALIK
Cunda Adası ve Sarımsaklı Plajı’yla çok sevilen tatil bölgelerinden olan Ayvalık, mayıs ayında en çok tercih edilen yerlerden biri…
SAFRANBOLUR
Safranbolu özellikle eski konaklama yapıları ve tarihi evleriyle ön plana çıkan, Türk kültürünün derinlemesine hissedildiği yerler arasında yer alıyor.