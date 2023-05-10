19 Mayıs tatili için üç günlük seyahat önerisi

19 MAYIS TATİLİ İÇİN ÜÇ GÜNLÜK SEYAHAT ÖNERİSİ

İşte 3 günlük 19 Mayıs tatilinde yeni yerler keşfetmek ve keyifli bir bahar tatili yapmak isteyenler için çeşitli rotalar.

KAPADOKYA

Kapadokya, Peribacaları ve vadileriyle açık hava müzesi niteliğinde bir kültür şöleni sunuyor. Bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerlere ve çömlek yapımından safariye kadar bir çok farklı etkinlik imkanı tanıyor.