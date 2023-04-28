Hafta sonu kaçamağı düşünenlere: Ankara'ya yakın en güzel kamp alanları

EĞRİOVA GÖLETİ KAMP ALANI

Ankara’nın şehir merkezine en uzak ilçelerinden olan Beypazarı bölgesinde güzel bir doğa güzelliği daha sizi bekliyor. Eğriova Tabiat Parkı bölgesinde bulunan Beypazarı Kamp Bozayı kamp alanı, doğa ile iç içe hem konaklama ve hem de çeşitli aktiviteler ile güzel zaman geçirmenize yardımcı oluyor.