Hafta sonu kaçamağı düşünenlere: Ankara'ya yakın en güzel kamp alanları
Ankara'da yaşıyorsanız ve şehrin gürültüsünden, kalabalığından sıkılıp doğayla iç içe olmak istiyorsanız bu liste tam size göre. Gürültülü şehir hayatından kaçıp hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler için Ankara çevresindeki 9 kamp alanı listesini sizler için hazırladık.
ŞAHİNLER TABİAT PARKI KAMP ALANI
Şahinler Tabiat Parkı, Ankara’da kamp yapılacak yerler arasında önemli bir konuma sahip doğal güzelliklerden birisidir. Kızılcahamam’da bulunan Soğuksu Milli Parkı ve Çamkoru Tabiat Parkı gibi yerlerden biraz daha farklı olan Şahinler Tabiat Parkı, henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş ve bu nedenle günü birlikçi akınına uğramamaktadır. Kızılcahamam’a 30 km uzaklıkta bulunan Şahinler Tabiat Parkı, kamp yapmak için ideal destinasyonlardan birisidir.
EĞRİOVA GÖLETİ KAMP ALANI
Ankara’nın şehir merkezine en uzak ilçelerinden olan Beypazarı bölgesinde güzel bir doğa güzelliği daha sizi bekliyor. Eğriova Tabiat Parkı bölgesinde bulunan Beypazarı Kamp Bozayı kamp alanı, doğa ile iç içe hem konaklama ve hem de çeşitli aktiviteler ile güzel zaman geçirmenize yardımcı oluyor.
ÇAMKORU TABİAT PARKI KAMP ALANI
Ankara’da kamp yapılacak yerler, Ankara’da piknik yapılacak yerler ve Ankara’da gezilecek yerler denildiğinde akla ilk gelen bölgelerden olan Çamkoru Tabiat Parkı, yeni ziyaretçilerini bekliyor.
ALUÇDAĞI MİLLİ PARKI KAMP ALANI
Aluçdağı Tabiat Parkı, Ankara‘nın Çamlıdere ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Ankara – Bolu – İstanbul bağlantı yolları üzerinde yer alan Aluçdağı Tabiat Parkı kamp ve piknik için tercih edilmektedir. Ayrıca Aluçdağı Tabiat Parkı sahası içerisinde, Aluçdağı Macera Parkı bulunmaktadır.