İstanbul çevresindeki en iyi 10 kamp alanı
Tatil yerine, açık havada doğa içinde kamp turizmine ilgi oldukça arttı. Hafta sonu stres atmak ve sevdikleriyle vakit geçirmek isteyen İstanbullular için İstanbul'a yakın kamp yerleri listesi hazırladık. İşte İstanbul çevresindeki en iyi 10 kamp alanı...
KİLİMLİ KOYU / İSTANBUL
Ağva’nın eşsiz fotoğraflara konu olan doğa harikası Kilim Koyu denizinin muhteşem rengi ve eşsiz kaya oluşumlarını içinde barındıran manzarası ile Şile ilçesinin önemli bir ziyaret noktası. Özellikle kamp kültüründen hoşlananların tercih etmekte.
ŞARKÖY / TEKİRDAĞ
İstanbul'a 3 saat mesafede, Şarköy'ün Uçmakdere köyünde, dev çınar ağaçlarının gölgesinde denize nazır bir konumda yer alan kamp alanları, çok tercih edilen İstanbul'a yakın kamp alanları arasında yer alıyor.
Uçmakdere eski bir Rum köyü. Marmara'nın kıyısındaki Işıklar Dağı'nın eteğinde yer alıyor. Tepeler aşıp, virajlı yollar geçildikten sonra ulaşılıyor ve köye ulaştığınızda sizi eski Rum evleri, bağlar ve anıt ağaçlarla süslü bir masal köyü karşılıyor.
KIYIKÖY / KIRKLARELİ
Kırklareli'ne bağlı bir sahil kasabası olan Kıyıköy, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'i seyreden bir tepe üzerine kurulu. Önünüzün dere-yeşillik, arkanızın deniz olduğu bir alanda, özellikle yaz aylarında Trakya Bölgesi'nde kamp yapılacak yerler arasında en en çok tercih edilen kamp alanlarından birisi.
ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI / KOCAELİ
Kocaeli'ndeki 4 bin dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, özellikle sunduğu imkanlarla İstanbul'a yakın kamp alanları arasında çok tercih edilen kamp alanlarından birisi. İçerisinde;
• Kamp ve Karavan Alanı,
• Hayvanat Bahçesi,
• Yaban Yaşam Alanı,
• Hobbit Evleri,
• Orman içi Yürüyüş ve Bisiklet parkurları,
• Sportif Olta Balıkçılığı,
• Doğa Okulu,
• Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi
• Piknik ve Mesire Alanı