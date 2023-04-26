İstanbul çevresindeki en iyi 10 kamp alanı

KIYIKÖY / KIRKLARELİ

Kırklareli'ne bağlı bir sahil kasabası olan Kıyıköy, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'i seyreden bir tepe üzerine kurulu. Önünüzün dere-yeşillik, arkanızın deniz olduğu bir alanda, özellikle yaz aylarında Trakya Bölgesi'nde kamp yapılacak yerler arasında en en çok tercih edilen kamp alanlarından birisi.