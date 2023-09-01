 Adana'da neler yenir? Adana'da yemeğe nereye gidilir? Adana yemekleri ve mutfağı

Adana, Türkiye'nin güneyindeki muhteşem bir şehir ve aynı zamanda bir yemek cenneti olarak ün kazanmış bir destinasyon. Bu güzel şehirde günlerce yaşasanız bile, Adana'nın eşsiz yemeklerini tatmadan dönmemeniz gereken bir yerdir. Adana'da ne yenir, hangi lezzetler meşhurdur, hangi restoranlarda bu lezzetleri denemeniz gerektiği konularına derinlemesine bir bakış atacağımız bu yazıda, Adana'nın gastronomik zenginliklerini keşfedeceksiniz.

ADANA'DA NELER YENİR? ADANA YEMEKLERİ VE MUTFAĞI

1. Adana Kebabı:

Adana yemekleri denince akla ilk gelenlerden biri tabii ki Adana Kebabıdır. İstanbul'da yediğiniz Adana kebapları sıradan gelir çünkü asıl lezzeti Adana'da bulabilirsiniz. Adana'ya gelmişken mutlaka denemeniz gereken bir lezzet.

2. Adana Lahmacunu:

Fındık lahmacun olarak da bilinir. Ana yemeğe geçmeden önce atıştırmalık olarak deneyebileceğiniz harika bir lezzet. Adanalılar elleri açık insanlardır, bu yüzden lahmacunları da enfes olur.

3. İçli Köfte:

İçli köfteyi bulduğunuzda parmaklarınızı yutabileceğiniz bir lezzettir. Ana yemeğe geçmeden önce atıştırmalıklarla başlamak iyi bir fikir olabilir.

4. Çiğ Köfte:

Antep gibi olmasa da, Adana'da da çiğ köfte bulabilirsiniz. Her ne kadar Antep çiğ köftesi ünlü olsa da, Adana'da da lezzetli çiğ köfte çeşitleri mevcuttur.

5. Humus:

Arap kültürünün bir lezzeti olan humusu mutlaka denemelisiniz. Özellikle pastırmalı humusları muhteşemdir.

6. Şırdan:

Özgün ve lezzetli bir yemektir. Koyun midesinden yapılır ve içerisine pirinç, et ve baharatlı soslar eklenir. Adana'da denemeden dönmeyin.

7. Çorbacılar:

Adana'da çorba içmek için birçok harika seçenek bulunur. Kelle paça, tuzlama, çürük gibi çorbaları mutlaka denemelisiniz.

8. Bici Bici:

Bici Bici adıyla komik bir tatlıdır. Rendelenmiş buz, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbet karışımından oluşur. Yaz aylarında serinlemek için ideal bir seçenektir.

9. Şalgam:

Şalgam, Adanalıların bayıldığı bir içecektir. Acılı ve acısız olmak üzere iki çeşidi bulunur. Adana'da mutlaka denemelisiniz.

10. Muzlu Süt:

Kazım Büfe adlı bir yerde deneyebileceğiniz harika bir içecektir. Muzlu sütün tadını çıkarmadan Adana'dan ayrılmayın.

11. Sakatatçılar:

Adana, sakatat yemekleri konusunda da ünlüdür. Ciğer, böbrek, dalak gibi sakatatları denemeden ayrılmayın. Adanalılar bu konuda gerçekten ustadır.

ADANA'DA YEMEĞE NEREYE GİDİLİR?

Şimdi gelelim Adana'da yemek yemeniz gereken bazı restoran önerilerine: