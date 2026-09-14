AJet bilet fiyatlarını düşürdü! Bu tarihler arasında alan kârlı çıkacak
Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt içi seferlerde geçerli olmak üzere yüzde 30 indirimli bilet kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de fiyatlar düşürüldü.
Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda yeni bir indirim kampanyası başlattı.
Şirketin duyurusuna göre tüm yurt içi seferlerde bilet fiyatları yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.
KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ
Yurt içinde 39 noktaya sefer düzenleyen AJet'in yeni kampanyası, misafirlere sonbahar ve kış aylarında yeni rotalar keşfetme imkânı tanıyor.
İndirimli biletler 14 Eylül 2026 saat 11.00 ile 15 Eylül 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek.
Bu tarihler arasında alınan indirimli biletler ise 5 Ekim 2026 - 15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
Ancak 28 Ekim - 1 Kasım, 13 Kasım - 22 Kasım ve 31 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasındaki seferler bu kampanyanın kapsamı dışında tutuldu.
KOLTUK FİYATLARINA DA İNDİRİM GELDİ
Kampanya yalnızca bilet fiyatlarıyla sınırlı kalmadı. AJet, koltuk seçeneklerinde de fiyat indirimine gitti.
Buna göre standart koltuklar 99 TL, ön sıra koltukları 199 TL ile 299 TL arasında, acil çıkış koltukları ise 349 TL'den satışa sunulacak.
Kampanya kapsamındaki biletler, yalnızca AJet.com internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.