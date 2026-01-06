Ajet'ten 2026'nın ilk sürprizi: Yurt dışı uçuşları 9 dolar ve 1 dolara düştü
AJet, 2026 yılına hızlı bir giriş yaparak yurt dışı seyahat planı yapanları heyecanlandıran ilk büyük kampanyasını başlattı.
Türk hava yolu şirketi AJet, 34 ülkede 59 noktaya gerçekleştirdiği uçuş ağı için yeni yılın ilk indirimli bilet kampanyasını duyurdu.
Yurt dışı hatların tamamını kapsayan kampanya ile biletler 9 dolar veya eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
85 BİN KOLTUK SATIŞA ÇIKTI
Yolcularına avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sağlamayı hedefleyen AJet'in kampanya takvimi de netleşti.
İndirimli biletler, 6 Ocak 2026 saat 11.00 itibarıyla satışa açıldı ve 7 Ocak 2026 saat 23.59'a kadar sistemde kalacak.
Kampanyadan yararlanan yolcular, 9 dolar/eurodan başlayan biletlerini 10 Ocak - 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerinde kullanabilecek. Şirket, bu kampanya için toplam 85 bin koltuk ayırdığını bildirdi.
"SEÇİLİ ROTALARDA BİLETLER 1 DOLAR"
Kampanyanın en dikkat çeken unsuru ise belirli hatlarda uygulanan ekstra indirimler oldu. Şirket, "Seçili rotalarda biletler 1 dolar" ifadesiyle, bazı uçuşlarda 1 dolar/euro artı vergilerden başlayan özel fiyatların geçerli olduğunu açıkladı.
Fırsatlar sadece bilet fiyatlarıyla sınırlı kalmadı; kampanya süresince tüm hatlarda bagaj ücretlerinde de indirime gidildi.
Bu kapsamda ek hizmet olarak; normalde 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro bedelle sunulan ‘Basic' bilete özel 10 kg uçak altı bagaj hakkı da 5 euroya satın alınabiliyor.
Kampanyalı biletlere AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden ulaşılabiliyor.