AJet’ten büyük kampanya: İkinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim!
Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim uygulanacak.
AJet’in duyurduğu kampanya, 1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
Kampanya kapsamında salı, çarşamba ve perşembe günlerinde yapılacak yurt içi uçuşlarda yolcular indirimli bilet alma imkânına sahip olacak.
Kampanyadan faydalanan yolcular, bilet satın alırken ikinci yolcu için yüzde 30, üç ve üzeri yolcu için ise yüzde 35 indirim hakkı elde edecek. Bunun yanı sıra kampanya süresince koltuk seçimleri de yüzde 50 indirimle yapılabilecek.
41 NOKTAYA YURT İÇİ UÇUŞTA GEÇERLİ
Türkiye’nin farklı şehirlerine erişim imkânı sağlayan AJet, yurt içinde toplam 41 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Yeni kampanya bu noktaların tamamını kapsayacak.
Böylece özellikle aileler, arkadaş grupları ve birlikte seyahat eden yolcular için daha avantajlı fiyatlarla uçma fırsatı sunulacak.
Şirket, düşük maliyetli hava yolu anlayışıyla yolcularına uygun fiyatlı seyahat alternatifi sunduklarını belirtiyor. Bu kampanyanın özellikle hem iş seyahatleri hem de tatil amaçlı yolculuklarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
BİLETLER SADECE 2 GÜN SATIŞTA OLACAK
AJet’in indirimli biletleri sınırlı bir süre için satışa sunulacak. Kampanya kapsamında indirimli biletler, 16 Eylül 2025 saat 12:00’den 18 Eylül 2025 saat 23:59’a kadar sadece AJet.com internet sitesi ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden alınabilecek.