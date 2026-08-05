AJet'ten büyük sonbahar fırsatı! Bu kodla bilet alanlar yüzde 30 indirimden yararlanacak!
AJet, sonbahar döneminde seyahat edecek yolcuları için yurt içi uçuşları kapsayan yeni bir indirim kampanyasını hayata geçirdi. Belirlenen saatler arasında özel promosyon kodunu kullanan vatandaşlar, bilet alımlarında ve uçak altı bagaj hizmetlerinde yüzde 30 oranında fiyat avantajı elde edecek.
Hava yolu şirketi AJet, sonbaharda yurt içinde seyahat planı yapmak isteyen misafirlerine yönelik hazırladığı indirimli bilet kampanyasını resmen başlattı.
Belirlenen kampanya takvimine göre bugün saat 11.00 itibarıyla geçerli olmaya başlayan indirim fırsatı, yarın saat 23.59'a kadar devam edecek.
Seyahat edecek yolcular, bu zaman dilimi içerisinde "SBAHAR30" promosyon kodunu kullanarak uçak biletlerini yüzde 30 indirimli olarak satın alabilecek.
Şirket, yolcuların uçuş maliyetlerini düşürmek amacıyla sadece bilet fiyatlarında değil, ek hizmetlerde de kampanya şartlarını geçerli kıldı.
Düzenlenen kampanya süresince ek bagaj hakkına ihtiyaç duyan ve uçak altı bagajı satın almak isteyen kişiler, bilet alımında olduğu gibi bu hizmetten de yüzde 30 indirimli bir şekilde faydalanabilecek.
Kampanya kapsamındaki indirimden yararlanmak isteyen misafirler, biletleme işlemlerini yalnızca şirketin resmi internet sitesi olan "AJet.com" adresi üzerinden ve AJet'in akıllı telefonlarda kullanılan mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Belirtilen bu iki platform dışındaki kanallardan yapılacak alımlarda kampanya kodu geçerli olmayacak.