AJet'ten çılgın kampanya: Yurt dışı biletleri 9 dolara düştü, dönüşler sadece 1 dolar!
Havayolu şirketi AJet, seyahat planı yapanları harekete geçirecek dev bir indirim kampanyasını duyurdu. Binlerce koltuğun ayrıldığı bu özel fırsatta, yurt dışı uçuş maliyetleri dip seviyeleri görürken bagaj ücretlerinde de ciddi indirime gidildi.
Toplam 34 ülkede 59 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet, yolcularına ekonomik seyahat imkanı sunmak amacıyla geniş kapsamlı bir kampanya başlattı.
Şirket, yurt dışı hatlarda geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını 9 dolar/Euro’dan başlayan taban fiyatlara çekti.
İŞTE GEÇERLİ TARİHLER
İndirimli biletlerin satışı 27 Ocak saat 11:00 itibarıyla başladı ve 28 Ocak saat 23:59’da sona erecek.
Kampanyadan yararlanan yolcular, satın aldıkları biletleri 9 Şubat – 12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerinde kullanabilecek.
Şirket, yoğun talep görmesi beklenen bu kampanya için toplamda 72 bin koltuk kapasitesi ayırdı.
DÖNÜŞ BİLETİ 1 DOLAR, EK BAGAJ 5 EURO
Kampanya kapsamında bilet fiyatlarının yanı sıra ek hizmetlerde de önemli fırsatlar sunuluyor. Seçili rotalarda dönüş uçuşları için koltuk satışları 1 dolar/Euro’dan başlayan fiyatlarla yapılacak.
Bilet indirimine ek olarak bagaj ücretlerinde de düzenlemeye gidildi. Kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar indirimli olacak.
Ek hizmet kapsamında; normalde 12 Euro olan kabin bagajı 5 Euro’ya, yine 12 Euro olarak sunulan "Basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagajı ise 5 Euro’ya satın alınabilecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler, indirimli biletlere AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden ulaşabilecek.