AJet'ten çılgın kampanya! Yurt dışı biletlerinde yüzde 30 indirim fırsatı başladı!
Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarında geçerli olmak üzere Türkiye çıkışlı ve varışlı biletlerde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.
İndirimli biletler, 15 Eylül 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı seyahatlerinde geçerli olacak.
Şirket, kampanya takviminde bazı istisna tarihler belirledi. Buna göre, 23 Ekim-2 Kasım 2026 ile 17 Aralık 2026-6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar indirim kapsamı dışında tutuldu.
Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi olan AJet'in bu kampanyası; sonbahar ve kış seyahatlerini Roma'dan Londra'ya, Stokholm'den Paris'e, Şarm-El Şeyh'ten St. Petersburg'a uzanan destinasyonlarda şimdiden planlama fırsatı sunuyor.
SADECE BİLET DEĞİL, BAGAJDA DA BÜYÜK FIRSAT
Yurt dışı kampanyası süresince uçak altı bagajı satın almak isteyen yolcular, bu hizmetten yüzde 30 indirimle yararlanabilecek.
Kampanya kapsamındaki tüm biletlemeler ve ek hizmet alımları yalnızca şirketin resmi internet sitesi AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.
İŞTE İNDİRİMLİ UÇABİLECEĞİNİZ O ÜLKELER
Kampanya dahilinde indirimli uçuşların geçerli olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır ve Suriye.