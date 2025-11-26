AJet'ten dev indirim! Tüm yurt dışı uçuşlarda biletler sadece 9 dolar/euro'dan başlıyor!

Türkiye'nin genç havayolu şirketi AJet, 34 ülkede 60 noktaya düzenlediği tüm yurt dışı seferleri için dev bir indirim kampanyası başlattı.

Türkiye’nin en genç havayolu şirketi AJet, kış sezonuna iddialı bir giriş yaparak yurt dışı uçuşlarında geçerli olmak üzere indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

Havayolu şirketi, kampanya kapsamında tüm yurt dışı hatlarında biletleri 9 dolardan/Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

AJet'in Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na kadar uzanan geniş ağıyla 34 ülkede 60 noktaya seyahat imkânı sunduğu belirtildi.

Şirket, bu büyük indirimle toplam 80 bin koltuğu yolcularla buluşturmayı hedefliyor.

BİLET SATIŞ VE SEYAHAT TARİHLERİ

Yurt dışı hatları için başlatılan indirimli biletlerin satış süreci, 26 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’de başladı ve 28 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar devam edecek.

Yolcuların bu indirimli biletleri kullanabileceği seyahat tarih aralığı ise 10 Ocak – 12 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kampanya dahilinde en düşük fiyatlandırma, ‘Basic’ bilet kategorisinde uygulanarak başlangıç fiyatı 9 dolardan/Euro'dan satışa sunuldu. Diğer bilet kategorilerinde de cazip indirimler uygulandığı açıklandı.

İndirimli olarak satın alınan ‘Basic’ biletler, ek bir ücret ödemesi karşılığında şu seçeneklere yükseltilebilecek:

‘Ecojet’ bilet seçeneklerine 9 dolardan başlayan fiyatlarla,

‘Flex’ bilet seçeneklerine 29 dolardan başlayan fiyatlarla,

‘Premium’ bilet seçeneklerine 39 dolardan başlayan fiyatlarla geçiş yapılabilecek.

Bilet alım işlemleri, AJet’in resmi internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acenteler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

