AJet'ten müjde! İndirimli bilet kampanyası başladı

AJet, yurt dışı uçuşlarına büyük bir indirim getirdi. 16 farklı ülkeye düzenlediği kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar 19 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 27 bin 500 indirimli bilet, 19 Mart’a kadar alınabilecek. Kampanya, 1 Mayıs-19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabiliyor.

Kampanya, Roma’dan Londra’ya, Berlin’den Paris’e, Saraybosna’dan Bakü ve Tiflis’e kadar geniş bir destinasyon yelpazesi sunuyor. Bu fırsatla yolcular, yaz seyahatlerini şimdiden planlama şansı buluyor. AJet’in sunduğu uygun fiyatlarla Avrupa’nın popüler şehirlerine uçuş imkânı, tatilciler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Bu indirimli biletler sadece AJet’in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek. Kampanyadaki biletler, “basic” sınıfında olup, uçuş öncesi bagaj ve diğer hizmetler için ek ücretler alınabilir.