Ajet'ten Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Yurt dışı biletlerinde yüzde 50 indirim
AJet, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında yurt dışı seyahatlerinde geçerli yeni bir kampanya başlattı. Belirli tarihler arasında yapılacak uçuşlarda, ikinci bilete yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.
AJet, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yolcularına özel bir fırsat sundu.
Şirket, misafirlerini yeni rotalar keşfetmeye teşvik etmek amacıyla yurt dışı uçuşlarında geçerli olmak üzere ikinci bilette indirim sağlayan kampanyasını duyurdu.
Kampanya kapsamındaki biletlerin satışı bugün saat 11.00 itibarıyla başladı ve yarın saat 23.59'a kadar devam edecek.
RUSYA HARİÇ TÜM YURT DIŞI HATLARI KAPSAMDA
Kampanya dahilinde satın alınan indirimli biletler, 16 Şubat ile 18 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. AJet tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya, Rusya uçuşları haricindeki tüm yurt dışı hatlarında geçerli olacak.
Kampanya koşullarına göre, aynı rezervasyon numarası (PNR) altında alınan ikinci bilet için uygulanan indirim oranları gidilen ülkeye göre değişiklik gösteriyor.
İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında ikinci bilet yüzde 20 indirimle satışa sunulurken, diğer tüm yurt dışı noktalarında bu oran yüzde 50 olarak belirlendi.
Ayrıca yolcular, ikinci bilet için seçilen hattın indirim oranıyla eş değer şekilde koltuk seçiminde de fiyat avantajından yararlanabilecek.
Bilet işlemleri yalnızca AJet'in resmi internet sitesi (AJet.com) ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.