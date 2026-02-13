Ajet'ten Sevgililer Günü'ne özel kampanya: Yurt dışı biletlerinde yüzde 50 indirim

RUSYA HARİÇ TÜM YURT DIŞI HATLARI KAPSAMDA

Kampanya dahilinde satın alınan indirimli biletler, 16 Şubat ile 18 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. AJet tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya, Rusya uçuşları haricindeki tüm yurt dışı hatlarında geçerli olacak.