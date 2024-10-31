AJET'ten uçak bileti kampanyası

Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJET uçak bileti kampanyası başlattı. Kampanyaya göre KKTC uçuşları 799 liradan başlıyor. İşte kampanyanın ayrıntıları....

AJET'ten uçak bileti kampanyası
AJET'ten uçak bileti kampanyası
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AJET yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan uçak bileti kampanyasına göre KKTC uçuşları 799 liradan başlıyor. Peki AJET'in sunmuş olduğu bu kampanya hangi havalimanları arasındaki uçuşlarda geçerlidir? İşte kampanya hakkında merak edilen bilgiler...

AJET'TEN UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

AJET'ten uçak bileti kampanyası - Resim : 1

AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletler 799 TL’den satışa sunulurken, kampanya kapsamında 60 bin bilet satılacak.

Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, bu kez KKTC uçuşlarında indirimli tarife hazırladı. İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Lefkoşa Havalimanı’na tek yön direkt uçuşlarda ‘Basic’ biletler sadece 799 TL’den satışa sunuldu. Lefkoşa Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlarda ise ‘Basic’ biletler 999 TL’den satışa çıktı. Kampanya kapsamında 60 bin bilet satılacak. İndirimli biletler 31 Ekim-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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