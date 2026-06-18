AJet'ten yurt dışı uçuşlarına indirim kampanyası: Biletler 59 dolardan başlıyor
AJet, sonbahar dönemi yurt dışı uçuşları için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Yarın gece yarısına kadar geçerli olacak kampanyada biletler vergiler dahil 59 dolardan satışa sunulurken, uygulama 32 farklı ülkeyi kapsıyor.
AJet'in başlattığı yeni kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt yurt dışı uçuşlarında biletler vergiler dahil 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, indirimli biletler sonbahar dönemini kapsayan 14 Eylül ile 21 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Söz konusu biletlerin satışı yarın saat 23.59'da sona erecek.
128 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞA ÇIKARILDI
Kampanya, geniş bir uluslararası rota ağını kapsayacak şekilde planlandı. İndirimli uçuşların gerçekleştirileceği ülkeler arasında Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Irak ve Suriye yer alıyor.
Belirtilen bu rotalara yapılacak uçuşlar için toplam 128 bin indirimli koltuk yolcuların erişimine açıldı.
BAGAJLARDA YÜZDE 40 İNDİRİM FIRSATI
İndirimli fiyatlandırma uçuşlardaki "Basic" sınıfı biletler üzerinden uygulanıyor. Aileleriyle birlikte seyahat edecek olan bebek yolcular için de biletler 10 dolardan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek.
Kampanyaya ek olarak, seçili tüm hatlarda yolcuların kabin bagajı ve uçak altı bagajı alımlarında yüzde 40 indirim sağlanacak.
Seyahat planı yapan yolcular, indirimli biletlerini "AJet.com" web sitesi üzerinden, AJet Mobil uygulamasından, çağrı merkezlerinden veya yetkili satış acentelerinden satın alabilecek.