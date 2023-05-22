Akdeniz'de keşfedilmesi gereken 7 antik kent
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "kulturportali" internet adresi üzerinden Akdeniz'de keşfedilmesi gereken 7 antik kent belirledi. İşte birbirinden güzel tarihi dokuları ile antik kentler...
Olimpos, Perge, Side gibi ünlü antik kentlerin bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde keşfedebileceğiniz çok sayıda tarihi bölge ve uygarlık bulunmaktadır. Bölgenin doğal güzellikleri ve tarihin derinliklerini birlikte keşfetme imkanı veren antik kentleri sizin için derledik...
PATARA ANTİK KENTİ
Patara Antik Kenti Fethiye-Kalkan arasında Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş köyünde yer almaktadır ve Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biridir.
MÖ 13'üncü yüzyıla ait Hitit metinlerinde şehrin adı Patar olarak geçmektedir. Tepecik Akropolü'nde ele geçen seramik parçaları, Orta Tunç Çağı özelikleri içerirken, yine Tepecik'in doğu yamacı eteklerinde ortaya çıkarılan, Demir Çağı öncesine ait taş balta Patara'nın tarihinin ne kadar eskilere gittiğini göstermektedir.
TERMESSOS
Termessos Antik Kenti, Pisidia Bölgesi'nin “Milyas” olarak anılan güneybatı bölümünde, Anadolu’nun en eski halklarından Luviler ve Solymler tarafından kurulmuş önemli bir antik kenttir. Şehrin tarih sahnesine çıkışı Büyük İskender’in MÖ 333’te kenti kuşatması ve Termesosluların güçlü bir savunma yaparak kenti teslim etmemesiyle olmuştur.
ANEMURIUM ANTİK KENTİ
Anemurium ’da ilk yerleşimin ne zaman başladığı bilinmemektedir. Kentin adı bir liman listesinde geçtiği için MÖ 4. yüzyılda var olduğu söylenebilmektedir. Kıbrıs’a yakın olması nedeniyle, özellikle Roma Dönemi’nde ara istasyon konumunda olan Anemurium, karayoluyla önemli Roma kentlerinden biri olan Germaniopolis ile bağlantılıdır. Bölgedeki doğal kaynakların ihraç edildiği önemli bir ticaret kenti olmuştur. Şu anda ayakta kalan şehrin önemli yapıları bu dönemden kalmadır.