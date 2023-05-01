Duman konseriyle sona eren Alaçatı Ot Festivali'ne 1.3 milyon ziyaretçi
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin son gününde Duman Grubu sahne aldı. 4 gün süren festivalde, geçen yıl 1.1 milyon olan ziyaretçi sayısı bu yıl 1.3 milyona ulaştı.
Çeşme Belediyesi, bu yıl 12'ncisi düzenlenen milyonların katıldığı "Otların Rüzgarlı Öyküsü" Alaçatı Ot Festivali'nde Duman rüzgarı esti. Festival alanını dolduran Alaçatılılar Duman'ın seslendirdiği şarkılarla bahara 'merhaba' dedi. Alaçatı Çamlıkuyu Meydanı'ndaki konserde, alanı dolduran kalabalık, Duman'ın 'Seni Kendime Sakladım', 'İçerim Ben Bu Akşam', 'Beni Yak' gibi sevilen şarkılarına bulundukları yerden eşlik etti.
Duman Grubu üyeleri konserin sonunda tişört ve gitar penalarını seyircilere dağıttı. Bu sırada alanda izdiham yaşandı. 2 saat süren konserin sonunda izleyicilerin alanı boşaltmaması üzerine tekrar sahneye gelen grup, iki şarkı daha seslendirdi.
DAYANIŞMAYLA YENİDEN DOĞUŞU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Konser öncesinde sahneye gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bu yıl festival temasını 'Yeniden Doğuş' olarak belirlediklerini vurgulayıp, şu sözleri söyledi:
- Yeniden Doğuşun Festivali Alaçatı Ot Festivali'nde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Kalbimiz deprem bölgesinde, dayanışmayla yeniden doğuşu gerçekleştireceğiz. Siz gençlerimiz bizim dinamomuzsunuz.
Başkan Oran, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sahneye davet etti. Alanı dolduran gençlere seslenen Başkan Soyer, alandaki 10 binlerce gence şu sözleri söyledi:
- Sizin için var gücümle ömrüm yettiğince mücadele edeceğim.