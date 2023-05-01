Duman konseriyle sona eren Alaçatı Ot Festivali'ne 1.3 milyon ziyaretçi

Çeşme Belediyesi, bu yıl 12'ncisi düzenlenen milyonların katıldığı "Otların Rüzgarlı Öyküsü" Alaçatı Ot Festivali'nde Duman rüzgarı esti. Festival alanını dolduran Alaçatılılar Duman'ın seslendirdiği şarkılarla bahara 'merhaba' dedi. Alaçatı Çamlıkuyu Meydanı'ndaki konserde, alanı dolduran kalabalık, Duman'ın 'Seni Kendime Sakladım', 'İçerim Ben Bu Akşam', 'Beni Yak' gibi sevilen şarkılarına bulundukları yerden eşlik etti.