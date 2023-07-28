Avrupa'ya gidebilirsiniz! Vizesiz 5 ülke! Üstelik TL hepsinde çok ama çok değerli...

Balkanlar, tarihi ve kültürü zengin olan bir bölgedir. Türkiye'ye yakınlığı ve vizesiz seyahat imkanı ile Balkan ülkeleri, tatilciler için oldukça cazip bir seçenek haline gelmektedir. Bu yazımızda, vizesiz gidilebilecek 5 Balkan ülkesini sizler için derledik.

1. Sırbistan:

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleri ile Sırbistan, Balkanlar'ın en popüler ülkelerinden biridir. Türkiye'den vizesiz olarak gidilebilen Sırbistan, Belgrad ve Novi Sad gibi şehirleri ile turistlerin ilgi odağı olmaktadır.

2. Karadağ:

Adriyatik Denizi'nin kıyısında yer alan Karadağ, doğal güzellikleri ile ünlüdür. Kotor Körfezi, Durmitor Milli Parkı ve Ada Boğazı gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'den vizesiz olarak gidilebilen Karadağ, deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

3. Bosna-Hersek: Tarihi Mostar Köprüsü, Saraybosna şehri ve doğal güzellikleri ile Bosna-Hersek, Balkanlar'ın en güzel ülkelerinden biridir. Türkiye'den vizesiz olarak gidilebilen Bosna-Hersek, kültür turizmi yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir destinasyondur.

4. Arnavutluk:

Adriyatik Denizi'nin kıyısında yer alan Arnavutluk, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Türkiye'den vizesiz olarak gidilebilen Arnavutluk, deniz tatili yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir destinasyondur.

5. Kuzey Makedonya:

Tarihi Ohrid Gölü, Matka Kanyonu ve Skopje şehri ile Makedonya, Balkanlar'ın en ilgi çekici ülkelerinden biridir. Türkiye'den vizesiz olarak gidilebilen Makedonya, kültür turizmi yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir destinasyondur. Kuzey Makedonya'da ayrıca 150 bin üzerinde Türk yaşadığı tahmin edilmektedir. Başkenti Üsküp ( Skopje ) özellikle Türk şirket cennetidir.