Ayrılık Çeşmesi durağının ilginç hikayesi duyanları şaşırtıyor. Marmaray ve Kadıköy metrosunda mekik dokuyan İstanbulluların bildiği Ayrılık Çeşmesi o hikayesiyle ilgi çekiyor. Peki çoğu zaman aktarma yapmak için kullanılan bu durağın bilinmeyen hikayesi nedir? İşte Ayrılık Çeşmesi hakkında bilmeniz gereken o ayrıntı...

AYRILIK ÇEŞMESİ DURAĞININ İLGİNÇ HİKAYESİ

Çoğu zaman metro ve Marmaray arasında aktarma yapmak için kullanılan Ayrılık çeşmesi durağına isim kaynağı olmuş Ayrılık Çeşmesi İstanbul'un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa mahallesi sınırları içinde kalan tarihi bir yapıdır.

İlk inşa tarihine ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte 17. yüzyılın başında Kapı Ağası Gazanfer Ağa tarafından bir namazgâh ile birlikte yaptırıldığı sanılmaktadır.

Çeşme üzerindeki kitabelere bakıldığında, daha sonraları çeşmenin 1741 yılında Kapı Ağası Ahmet Ağa ve 1921-1922 yıllarında 5. Mehmet’in torunu Düriye Sultan tarafından olmak üzere iki kez tamir ettirildiği öğrenilmektedir. Kimi kaynaklar çeşmenin geçmişini Bizans dönemine kadar dayandırmaktadır.

Ayrılık Çeşmesi bulunduğu sokağa ve semte de adını vermiştir. Bundan ötürü Ayrılık Çeşmesi durağına da aynı isim verilmiştir. Uzun yıllar âtıl vaziyette kalan çeşme 1980 yılına değin toprağa gömülü halde bulunuyordu. Bir restorasyon çalışması ile cadde seviyesine çıkartıldı ve bölgedeki metro çalışmaları sırasında yeniden kapsamlı bir restorasyon gördü.

Mekke'ye gitmek üzere yola çıkan Hacı kafileleri ve Surre Alayları'nın da burada toplaşıp uğurlandığı da bilinmektedir. Rivayete göre şehirden ayrılan kafileler son olarak buradan uğurlandığı için çeşmenin adı Ayrılık Çeşmesi olarak halk diline yerleşmiştir.

Sefere buradan uğurlanan padişahlar içinde IV. Murad da vardır. Bağdat seferine giderken izlediği yola da halk Bağdat Yolu adını vermiş ve bugün hâlâ Bağdat Caddesi adı kullanılmaktadır.

Kaynak: Aydınlık. Derleme: Ulusal.