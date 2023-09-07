Ayrılık Çeşmesi durağının ilginç hikayesi...

Kadıköy metrosu ve Marmaray arasında aktarma yapmak için kullanılan Ayrılık Çeşmesi durağının hikayesini daha önce duymuş muydunuz? İlginç özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Ayrılık Çeşmesi durağının ilginç hikayesi...

Ayrılık Çeşmesi durağının ilginç hikayesi...
Ayrılık Çeşmesi durağının ilginç hikayesi...
Son Güncelleme:

 Ayrılık Çeşmesi durağının ilginç hikayesi duyanları şaşırtıyor. Marmaray ve Kadıköy metrosunda mekik dokuyan İstanbulluların bildiği Ayrılık Çeşmesi o hikayesiyle ilgi çekiyor. Peki çoğu zaman aktarma yapmak için kullanılan bu durağın bilinmeyen hikayesi nedir? İşte Ayrılık Çeşmesi hakkında bilmeniz gereken o ayrıntı...

AYRILIK ÇEŞMESİ DURAĞININ İLGİNÇ HİKAYESİ

AYRILIK ÇEŞMESİ DURAĞININ İLGİNÇ HİKAYESİ

Çoğu zaman metro ve Marmaray arasında aktarma yapmak için kullanılan Ayrılık çeşmesi durağına isim kaynağı olmuş Ayrılık Çeşmesi İstanbul'un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa mahallesi sınırları içinde kalan tarihi bir yapıdır.

ayrılık çeşmesi

İlk inşa tarihine ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte 17. yüzyılın başında Kapı Ağası Gazanfer Ağa tarafından bir namazgâh ile birlikte yaptırıldığı sanılmaktadır.

ayrılık çeşmesi'nin bilinmeyen hikayesi

Çeşme üzerindeki kitabelere bakıldığında, daha sonraları çeşmenin 1741 yılında Kapı Ağası Ahmet Ağa ve 1921-1922 yıllarında 5. Mehmet’in torunu Düriye Sultan tarafından olmak üzere iki kez tamir ettirildiği öğrenilmektedir. Kimi kaynaklar çeşmenin geçmişini Bizans dönemine kadar dayandırmaktadır.

ayrılık çeşmesi 2

Ayrılık Çeşmesi bulunduğu sokağa ve semte de adını vermiştir. Bundan ötürü Ayrılık Çeşmesi durağına da aynı isim verilmiştir. Uzun yıllar âtıl vaziyette kalan çeşme 1980 yılına değin toprağa gömülü halde bulunuyordu. Bir restorasyon çalışması ile cadde seviyesine çıkartıldı ve bölgedeki metro çalışmaları sırasında yeniden kapsamlı bir restorasyon gördü.

Ayrılık Çeşmesi durağının ilginç hikayesi... - Resim : 5

Mekke'ye gitmek üzere yola çıkan Hacı kafileleri ve Surre Alayları'nın da burada toplaşıp uğurlandığı da bilinmektedir. Rivayete göre şehirden ayrılan kafileler son olarak buradan uğurlandığı için çeşmenin adı Ayrılık Çeşmesi olarak halk diline yerleşmiştir.

Ayrılık Çeşmesi durağının ilginç hikayesi... - Resim : 6

Sefere buradan uğurlanan padişahlar içinde IV. Murad da vardır. Bağdat seferine giderken izlediği yola da halk Bağdat Yolu adını vermiş ve bugün hâlâ Bağdat Caddesi adı kullanılmaktadır.

Şehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymişŞehirlerin Osmanlı dönemindeki ismi açıklandı! Bakın memleketinizin eski adı neymişYaşam

Kaynak: Aydınlık. Derleme: Ulusal.

# Ayrılık Çeşmesi # Marmaray # kadıköy metrosu
Çok Okunanlar
8 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
8 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
2024 Asgari ücret belli mi oldu! İşte şaşırtıcı rakam
2024 Asgari ücret belli mi oldu! İşte şaşırtıcı rakam
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Öne Çıkanlar 🚨 BRICS’in Doları Bitirecek Hamlesi! Bu Banknotu Gördünüz Mü? [100 Birim] -Ana Haber - Ulusal Kanal 🚨 BRICS’in Doları Bitirecek Hamlesi! Bu Banknotu Gördünüz Mü? [100 Birim] -Ana Haber - Ulusal Kanal Fenerbahçe'de 6 numaraya iki aday! Fenerbahçe'de 6 numaraya iki aday!