Azerbaycan'a gidecekler dikkat: Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği

10. ŞAH PİLAVI

Krallara layık bir yemek ya da belki de sadece bir düğün töreninin ana yemeği, Şah pilavı, yerel aromalardan oluşan bir karışımla harmanlanmış geleneksel bir Azerbaycan yemeğidir. Kendine özgü son şekline ulaşana kadar birkaç hazırlık aşamasından geçer.



Önce basmati pirinci pişirilir, ardından lavaş ile kaplı bir kaseye yerleştirilir. Eşsiz bir doku ve tat karışımı oluşturmak için pirincin üzerine kuru kayısı, erik, kestane ve kuru üzüm katmanları eklenir.