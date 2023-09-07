Azerbaycan'a gidecekler dikkat: Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
Azerbaycan gezisi planlıyorsanız, bu listeyi incelemeniz size faydalı olacaktır. Azerbaycan mutfağı, dünyada kendinden söz ettirmeyi her zaman başarmış, başarılı bir mutfak olmuştur. Dünyaca popüler, seyahat grubu üyelerine göre hazırlanmış bir listeyi sizin için araştırdık.
10. ŞAH PİLAVI
Krallara layık bir yemek ya da belki de sadece bir düğün töreninin ana yemeği, Şah pilavı, yerel aromalardan oluşan bir karışımla harmanlanmış geleneksel bir Azerbaycan yemeğidir. Kendine özgü son şekline ulaşana kadar birkaç hazırlık aşamasından geçer.
Önce basmati pirinci pişirilir, ardından lavaş ile kaplı bir kaseye yerleştirilir. Eşsiz bir doku ve tat karışımı oluşturmak için pirincin üzerine kuru kayısı, erik, kestane ve kuru üzüm katmanları eklenir.
9. KURKA LEVENGİ
Kurka levengi, Azerbaycan menşeli geleneksel bir tavuk yemeğidir. Yemek genellikle tavuk, çekirdekleri çıkarılmış kuru erik, sumak, zeytinyağı, ceviz, soğan, limon kabuğu rendesi ve suyu, tuz ve karabiber karışımından yapılır. Tavuklar zeytinyağı ile yağlanır, üzerine sumak serpilir ve kızartma tavasına konur.
Kuru erikler doğranır ve ceviz, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve soğanla karıştırılır. Karışım tuz ve karabiber ile tatlandırılır ve tavuğun içine doldurulur ve daha sonra bacağın kalın kısmından dilimlendiğinde suyu berraklaşana kadar kavrulur.
8. GURU KRAL
Guru Khingal, Azerbaycan menşeli geleneksel bir kıyma yemeğidir. Yemek genellikle kıyma (kuzu veya dana eti), soğan, tereyağı, tuz, karabiber, yoğurt, sarımsak ve un, yumurta ve tuzdan oluşan ev yapımı kare şeklindeki eriştelerin birleşiminden yapılır.
Kıyma tereyağında kızartılıp tuz ve karabiberle tatlandırılır. Soğanlar doğranır ve tereyağında kızarana kadar kızartılır, erişteler ise servis yapmadan hemen önce pişirilir. Erişteler, üzerine eritilmiş tereyağı, kıyma ve kızarmış soğan eklenerek ayrı ayrı tabaklarda servis edilir ve yemeğin, tercihen yanında yoğurt-sarımsak sosuyla birlikte tadını çıkarmaya hazırdır.
7. TAVA KEBABI
Tava kebabı, yerel otlar, sebzeler ve yumurtalarla yapılan, dünyaca ünlü et yemeğinin Azerbaycan çeşididir. En yaygın versiyon, kıyılmış koyun etinin (veya sığır etinin) ince doğranmış soğan ve sarımsakla karıştırılması, karışımın köfte haline getirilmesi ve ardından tavada kızartılmasıyla başlar.
Daha sonra soğan, domates, yeşil biber, kişniş ve nane etle birlikte tavaya konur. Bölgeye ve kişisel tercihlere bağlı olarak, tüm malzemeleri bir araya getirmek için karışıma çırpılmış yumurtalar dökülebilir veya etin üzerine güneşli tarafı yukarı bakacak şekilde bir yumurta yerleştirilebilir.