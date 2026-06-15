Bakanlık test etti, tam not verdi! İşte İstanbul'un suyu en temiz olan "mükemmel" plajları...
Sağlık Bakanlığı, yüzme suyu takip sistemi üzerinden gerçekleştirdiği denetimlerin ardından megakentteki deniz suyu kalitesi verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı’nın yüzme suyu takip sistemi kapsamında yürüttüğü laboratuvar değerlendirmeleri ve analizler sonucunda, İstanbul genelinde yüzme suyu kalite sınıfı "mükemmel" olarak belirlenen plajların listesi kamuoyuna duyuruldu.
MEGAKENTTEKİ 67 PLAJ LİSTEDE YER ALDI
Yapılan incelemeler ve düzenli ölçümler neticesinde İstanbul genelinde totalde 67 plaj bu üst düzey temizlik kategorisine girmeyi başardı. Açıklanan bu sonuçlar, plajları kullanacak vatandaşlar için deniz suyu temizliği ve halk sağlığının korunması açısından en önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.
İşte Ekonomim'in derlemesine göre İstanbul'un suyu en temiz olan "mükemmel" plajları...
1. AĞLAYANKAYA PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
2. AĞLAYANKAYA PLAJI LİFE BEACH - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
3. AĞVA HALK PLAJI ÇAMLIK MEVKII - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
4. AKÇAKESE AKKAYA PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
5. AKÇAKESE PEACOCK BEACH - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
6. ALACALI PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
7. ALBATROS SAHILI - Büyükçekmece, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
8. ALTINORAK SITESI ÖNÜ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
9. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ KARABURUN PLAJI - Arnavutköy, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
10. ARNAVUTKÖY YENİKÖY HALK PLAJI - Arnavutköy, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
11. AYAZMA PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
12. AYAZMA PLAJI KUMBABA MEVKİİ - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
13. BEYLIKDÜZÜ GÜRPINAR SAHILI HALK PLAJI - Beyli̇kdüzü, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
14. BINKILIÇ ÇILINGOZ PLAJI DEREAGZI - Çatalca, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
15. BIZIMKÖY-PARKKÖY SITESI ÖNÜ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
16. BOZGACA PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
17. BURGAZADA DENİZ KULÜBÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
18. BURGAZADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
19. BÜYÜKADA AYA NİKOLA HALK PLAJI - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
20. BÜYÜKADA KAYIKHANE BLUE BEACH - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
21. BÜYÜKADA NAKİBEY PLAJI - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
22. BÜYÜKADA PRENSES KOYU - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
23. BÜYÜKADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
24. BÜYÜKADA TABİAT PARKI PLAJI - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
25. BÜYÜKADA YÖRÜKALI PLAJI ÖNÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
26. CADDEBOSTAN PLAJI BÜYÜK KULÜP ARKASI - Kadiköy, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
27. CADDEBOSTAN PLAJI IRMAK OKULLARI ARKASI - Kadiköy, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
28. ÇANTA ALBAYRAKLAR-KINALI MEVKİ ÖNÜ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
29. ÇİLİNGOZ TABİAT PARKI PLAJI - Çatalca, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
30. DOĞANCILI PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
31. DURUSU KARABURUN ARKA DENIZ - Arnavutköy, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
32. DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ DOGU TARAFI - Arnavutköy, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
33. GÜMÜŞYAKA ÇADIR YERİ MEVKİİ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
34. GÜRPINAR SAHILI - Büyükçekmece, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
35. HALİK KOYU ESKİBAG MESİRE ALANI HALK PLAJI - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
36. HEYBELIADA SADIKBEY PLAJI ÖNÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
37. HEYBELIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
38. HEYBELİADA ADA BEACH CLUB ÖNÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
39. HEYBELİADA ASAF BEACH - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
40. IMRENLI PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
41. KABAKOZ PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
42. KAMİLOBA HALK PLAJI AĞAR KAMPİNG ÖNÜ - Büyükçekmece, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
43. KARACAKÖY ÇOBANKULE PLAJI - Çatalca, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
44. KARACAKÖY EVICIK PLAJI - Çatalca, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
45. KARACAKÖY ORMANLI PLAJI - Çatalca, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
46. KARACAKÖY YALIKÖY PLAJI - Çatalca, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
47. KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
48. KINALIADA ÜLKER RESTAURANT ÖNÜ - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
49. KUMLUK MEVKİİ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
50. MERKEP ADASI PLAJI 1 - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
51. MERKEP ADASI PLAJI 2 - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
52. MEŞRUTİYET GENÇLİK KAMPI PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
53. MIMARSINAN SAHILI - Büyükçekmece, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
54. SAHILKÖY PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
55. SEDEF ADASI HALK PLAJI - Adalar, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
56. SELIMPASA BASKENT SITESI ÖNÜ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
57. SELIMPASA DURUMAN MEVKII - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
58. SEMIZKUM BASINKENT 4 SITE ÖNÜ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
59. SEMIZKUML ÇADIRYERI MEVKİİ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
60. SOFULAR PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
61. SUADIYE PLAJI - Kadiköy, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
62. UYUMKENT SITESI ÖNÜ - Si̇li̇vri̇, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
63. UZUNKUM PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
64. UZUNKUM PLAJI 1 - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
65. UZUNKUM PLAJI 2 (DERE YANI) - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
66. UZUNKUM PLAJI (ORTA NOKTA) - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
67. YENIKÖY SAHILI KÖPEK ÇIFTLIGI ÖNÜ - Arnavutköy, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)