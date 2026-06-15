Bakanlık test etti, tam not verdi! İşte İstanbul'un suyu en temiz olan "mükemmel" plajları...

MEGAKENTTEKİ 67 PLAJ LİSTEDE YER ALDI

Yapılan incelemeler ve düzenli ölçümler neticesinde İstanbul genelinde totalde 67 plaj bu üst düzey temizlik kategorisine girmeyi başardı. Açıklanan bu sonuçlar, plajları kullanacak vatandaşlar için deniz suyu temizliği ve halk sağlığının korunması açısından en önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.